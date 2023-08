MEELIS KUBITS ⟩ Jõuline moraalne hinnang ja vabandus olnuksid päästerõngad

«Mul on piinlik, et selline segadus praegusel ajal üldse tekkis ja (ja astun / ei astu, see on juba peaministri enda, erakonna otsus) ja ma vabandan. Süüdi ma ei ole ja süüdi ma end ei tunnista, aga selles ei olegi asi või täpsemalt siiski nii palju on, nagu armastavad sotsiaalmeedias teisi erakondi puudutavate skandaalide puhul selgitada minu partei vennad ja õed, et asjad ei pea olema hästi, asjad peavad hästi ka näima. Praegu tuleb tõdeda, et minu endagi jaoks on selles loos palju uut informatsiooni, mida ma ei oska kuidagi selgitada. Kuid annan endale aru, et see kõik mõjutab paraku Eesti riigi rahvusvahelist mainet, toob lisatööd meie diplomaatidele, annab trumpe oponentidele. (Ja mis siin salata, teeb raskemaks meie töö sanktsioonipoliitika karmistamisel, ju siis ka Ukraina kaitsmisel). Mul on kahju ja ma vabandan».