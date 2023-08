MARTIN HELME ⟩ Vajame erakorralist istungit koos KAPO hinnanguga Kaja Kallase tegevusele

Loodan, et kolleegid mõistavad olukorra tõsidust ning kogunevad võimalikult kiiresti.

Peaministri Venemaa-äriga seoses on kõigi muude teemade kõrval ülimalt tähtis ka küsimus julgeolekuriskidest Eestile.

Kaja Kallase kommentaarid temaga seotud vene-äri teemal ei jäta kahtlust selles, et ta ei mõista üldse oma rolli või vastutust. Riigikogul on õigus ja kohustus teostada järelvalvet täitevvõimu üle. Vastavalt Julgeolekuasutuste seaduse § 10 punkt 2 on valitsusasutused, sh julgeolekuasutused kohustatud andma ohuhinnanguid ning muud riigi julgeolekut ja riigikaitset puudutavat teavet riigikogu komisjonidele.