JUHTKIRI ⟩ Kallase aeg on läbi

Lisaks tegevustele, mis on kas lõppenud või mitte lõppenud või lõppevad varsti, hämas Kaja Kallas pressikonverentsil Venemaaga äri teinud ettevõtete omandisuhtest rääkides. Neid omandisuhteid eespool juba selgitasime. Kallas püüdis jätta muljet, et Metaprint on midagi, millega tema abikaasa kuidagi seotud ei ole ning et tegemist on üksnes ühe Eesti ettevõttega.