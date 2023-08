TÕNIS LUKAS ⟩ Vaatame fakte - ebaeetiline äritegevus sai toimuda vaid Kallase toetusel

Eesti on olnud skeptilise ettenägelikkuse musternäide. Me oleme näinud Venemaas ohtu ja illusioonide puudumise tõttu oleme suutnud teha oma majanduse agressiivsest idanaabrist suhteliselt sõltumatuks. See lubas meil Venemaa täiemahulise sõja esimesest päevast peale ja isegi enne seda, mustade pilvede kogunedes, olla üks häälekamaid Ukraina toetajaid ja Venemaale ning Valgevenele sanktsioonide nõudjaid.

Meie esinduskuju sel teemal maailmas on olnud Kaja Kallas, kelle kompromissitus Venemaa suhete katkestamise nõudjana ja paljude Lääne ettevõtete silmakirjalikkuse ning mitmete riikide liig aeglase sanktsioonidega liitumise kritiseerijana on saanud lausa Eesti kaubamärgiks. Nüüd on selgunud kahetsusväärselt, et peaministri hoogsale kuvandile on pritsitud lärakas, mida on raske maha pesta.