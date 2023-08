Sigrid Vorobjov ja Liilia Lõhmus ⟩ Teadust tehakse eetiliselt ja teadmispõhiselt

Uuringute puhul on oluline, et need oleksid eetilised, läbipaistva metoodikaga ja optimaalsed, ning nende ettevalmistamisel tuleb läbida kindel reeglistik, kirjutavad TAI riskikäitumise uuringute osakonna juhataja Sigrid Vorobjov ja TAI riskikäitumise uuringute osakonna teadur Liilia Lõhmus.