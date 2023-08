HENN PÕLLUAAS ⟩ Ülbus, millega Kallas suhtub küsimustesse abikaasa äri kohta Venemaal, on lihtsalt võigas

Hämmastav, millise ülbusega peaminister Kaja Kallas suhtub sellesse, et talt julgetakse küsida tema abikaasa jätkuva äritegemise kohta Venemaal. «Mul on kõik need andmed olemas, aga see on alatu, et te minult neid asju küsite!», plahvatas ta ärritunult ERR-ile.