Andres Herkel ⟩ Prigožini ja Utkini lasi tappa Vladimir Putin

Wagneri juhi kaalutlus sai siinjuures olla peamiselt see, et temast sõltub liiga palju ning tema juhitud tegevus Aafrikas on Kremli jaoks liiga väärtuslik ja ta kujutab endast iseseisvat jõudu, kelle kallale ei minda. Kuid Putini käitumisjoonis on just tappa ära võistlejad. Meenutagem Boriss Nemtsovi surma ning Aleksei Navalnõi mürgitamist, millest too ime kombel eluga välja tuli.