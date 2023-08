Juhtkiri ⟩ Palume selgitusi, peaminister!

Kui tänaseni tundus, et maksutemaatika jääbki tema suurimaks komistuskiviks (lugege mu huultelt: maksud ei tõuse), siis praegu on probleemiks Kallase abikaasa äri Venemaaga ajal, mil peaminister Euroopa pealinnades ja koduski on nõudnud nulltolerantsi suhete puhul Venemaaga.

Tundub, et kui peaministri sõnad on avalikud, siis kõik teod ei ole seda mitte. Praeguses skandaali algetapis pole veel võimalik lõplikult hinnata, mille eest tuleks Kaja Kallast vastutavaks pidada, kuid juba nähtavgi jäämäe osa paistab hirmuäratav.

Võib küll öelda, et äri ei ole ajanud mitte Kaja Kallas ise, vaid tema abikaasa. Võib veel öelda, et abikaasa Arvo Hallikule kuulub Venemaaga äri ajav Stark Logistics vaid osaliselt, kuid see ei muuda üldpilti. Kuulates Stark Logisticsi tegevjuhi Kristjan Kraagi juttu ja nende väidetavalt ainsa Venemaaga seotud kliendi Metaprindi juhi Martti Lemendiku juttu, koorub välja väga keeruline pilt ning õhku jäävad väga tõsised küsimused. Ja nagu ütlevad juristid, ei tundu eluliselt usutav, et Kaja Kallas sellest kõigest üldse mitte midagi ei teadnud.

«Tegemist on suurte süsteemidega, neil on inerts sees ja need seiskuvad siis, kui mingid sisendid saavad otsa,» vastas Lemendik Postimehe küsimusele, kas Metaprint veel Venemaal midagi teeb.