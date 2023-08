Lauri Vahtre ⟩ Appi! Ronivad magamistuppa! Perverdid!

Näib, et nakatunud on ka need, kellest seda ei ootaks. Vikerraadios küsitles asjatundmatu saatejuht kaht sotsiaalteadlast. Viimaste ebamäärasest torisemisest jäi meelde infokild, et Pere Sihtkapitali skandaalseks tembeldatud uuringu «eesmärk on rohkem rasedusi». Mis on valitseva eufooria taustal isegi loogiline. Just nõnda maalivad endale ette uuringu eesmärke inimesed, kes asjast midagi ei tea, ja nagu näha, ka need, kes võiksid ja peaksid teadma.