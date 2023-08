Evald Übi ⟩ Automaksu asemel tuleb teha saastamismaks

Selle administreerimise, süsinikuheite, auto kaalu ja kütuse liigi arvestamisega seotud tööd jäävad ära, kui selle maksu asemel kehtestame saastamismaksu, mis on võrdne konkreetse sõiduki tehnoülevaatuse hinnaga. Seisvad autod, jalgratturid ja jalakäijad ei saasta.

Kui veel arvesse võtta, et meil on korduvalt tõstetud kütuseaktsiisi põhjendusega, et Eestis pole automaksu, siis nüüd pole aus seda teha. Saastamismaksuga laheneb ka seisvate romude probleem, neid saab kasutada vaid ülevaatuse läbimise järel, vastasel korral nad ei sõida ega saasta. Administratiivsete võtetega tuleks rangemalt takistada romude sissetoomist välismaalt.