MART HELME ⟩ Erakondade vahel käivad juba nõupidamised. Kaja Kallas peab tagasi astuma

See juhtum on sedavõrd skandaalne, et Eesti meedia ei saa jääda neutraalsele ja äraootavale, süütuse presumptsiooni arvestavale positsioonile. Teame, kuidas inimesi on tühistatud tühiasjade pärast: võtame Mustoneni, võtame Kanepi. Kaja Kallas on meile üle aasta rääkinud, kuidas sanktsioonide rikkumise suhtes peab kehtima nulltolerants. Nüüd selgub aga, kuidas tema enda abikaasa ja abikaasa kaudu ka peaminister ise osaleb sanktsioonidest mööda hiilimises.