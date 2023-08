TANEL KIIK ⟩ Peaministri vaikimisest jääb mulje, et väljavalitud ettevõtted võivad sanktsioonidele vilistada

Venemaa sõda Ukraina vastu on kestnud peaaegu poolteist aastat. See on igale ettevõttele igal juhul piisav aeg, et kohandada oma tegevus ümber ja viia vastavusse kehtivate sanktsioonidega. Olen siinkohal täiesti nõus Eesti välispoliitilise suunaga, et määravad on ka iga ettevõtte enda eetiline ja moraalne käitumine ja arusaam, et seni, kuni Venemaa peab verist agressioonisõda, pole ka võimalik tavapärane kaubavahetus idanaabriga.