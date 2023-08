RAINER SAKS ⟩ Prigožini kambajõmm Surovikin vegeteerib ametikohata

Ukraina iseseisvuse taastamise aastapäev 24. august leiab aktiivset kasutamist sõjalises mõjutustegevuses mõlemal poolel. Venemaa on viinud Mustale merele tavapärasest rohkem laevu, mille relvastuses on Kaliber klassi rakette. Tegemist on ilmsesti sõjalise ja psühholoogilise surve avaldamisega rahvusliku tähtpäeva kontekstis. Ukrainas ei korraldata sel päeval avalikke rahvaüritusi. Venemaa omakorda on andnud Moskvas mitmete valitsusasutuste töötajatele suunise töötada 24. augustil kodust. Tegemist eelkõige nende töötajatega, kelle kontorid paiknevad Moskva lääneosas, kus varasemalt on Ukraina droonid kontorihooneid tabanud. Samasse rubriiki võib kuuluda ka Ukraina sõjaväeluure juhi lubadus, et järgnevatel päevadel on Krimmis oodata uusi üllatusi.