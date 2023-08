Tarmo Kruusimäe ⟩ Hirvepark pole jääkelder, kus vaid auru välja lastakse

Hirvepargi traditsiooni on vaja elus hoida. Nagu ütles tänavuse ürituse eel Tunne Kelam: «Ehkki meie riik õnnestus taastada, peame alati meeles pidama mineviku traagilisi sündmusi, et need ei korduks.» See aga ei tähenda, et kõik traditsiooniline peab püsima muutumatuna – meil on 364 päeva kasutamata ressurssi.