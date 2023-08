AHTI KALLIKORM ⟩ Last ei või jätta saatuse hooleks

Kas tõesti on busiijuhil õigus visata bussist välja laps keset marsruuti, ükskõik kus ja millal?

Poisil vedas, et oli vaid kümme kilomeetrit jäänud tema sihtkohani. Hansabussi enda selgituse põhjal saab järeldada, et ka siis oleks olnud bussijuhi käitumine aktsepteeritav, kui Tallinast Tartusse teel olnud laps oleks välja tõstetud kuskil Mäo kandis.

Tema pagas segas bussist evakueerumist!? Kas tõesti tekkis Essu peatuses selline paaniline situatsioon, et bussijuht pidi lapse välja viskama, selle asemel, et võtta ja tõsta see kotti pakitud tõuks näiteks reisija istme alla?

Kui palju kordi me lennukis näeme pardale minnes segadust ja sagimist pagasiga. Pole ma kunagi näinud, et stjuardess viskaks koti koos reisijaga lennukist välja veel enne starti, kui reisja ei suuda seda istme alla või kohale ära paigutada. Lennu keskel avastades, et keegi on pannud oma koti varuväljapääsu ukse ette, tõmbab stjuardess lihtsalt lennukiukse valla ja aidaa, see tuleohutuse ja evakuatsiooni reegleid rikkunud reisija! No ei mahu pähe kellegile! Aga bussis palun, mina roolis teen, mida tahan, eriti alaealisega, kellest jõud käib üle.

Aga kui järgmine kord valvas ohutustehnikust bussijuht märkab talvel tagumise bussiukse ette vajunud lapse suuski? Mis muud kui tatil tukast kinni ja hange?