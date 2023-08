ANU LAAS ⟩ Riik koonerdab naiste tugikeskuse teenuse hankega

Eesti riik on kuulutanud välja uue hanke leidmaks naiste tugikeskuse teenuse pakkujat, mis pole enam ammu vaid ühe salajase korteri leidmine. Teenus tähendab ka igakülgset professionaalide abi, mis on kulukas, kuid millegipärast on hind hankes fikseeritud varasemale tasemele.