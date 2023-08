KAAREL TARAND ⟩ Olukord on narr - poliitiline aktiivsus võib osutuda hoopis seaduserikkumiseks

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) alustab menetlusi erakondade rahastamise asjus seaduse järgi peamiselt kahel põhjusel: kontrollib, kas mingi annetus võib osutuda keelatud annetuseks või kas erakonna poliitiliseks tegevuseks on kasutatud avalikke vahendeid. Sihtasutuse Liberaalne Kodanik (SALK) puhul on lähtekoht ajakirjanduses ilmunud avaldused ja kommentaarid, mille järgi sihtasutus võis osutada mitmele erakonnale analüüsi-, konsultatsiooni- jm teenuseid selle eest tasu küsimata.

Sellisel juhul oleks tegu rahas hinnatava hüvega, mis ei olnud kättesaadav võrdselt kõigile. Et kontrollida, millega tegu, kas see võis olla keelatud annetus, mis tuleb annetajale tagastada, alustas ERJK tõendite kogumist. Augustis toimunud koosolekuks laekusid komisjonile erakondade vastused ja selgitused, mis aga olid ebapiisavad ja mõnel puhul vastuolus sellega, mida erakondade liikmed varem on avalikult öelnud. Seetõttu jätkab komisjon selgituste ja tõendite kogumist.