Vaiko Tigane ⟩ Kes valetab korra, valetab alati

On selge, et igal erakonnal ja valijagrupil on oma nägemus Eesti arengust, mis on demokraatias täiesti normaalne. Riigipiruka juurde ihkavad tegelased esitlevad valimiste eel rahvale lisaks kõikjal ilutsevatele naeratavatele fotodele ja odava prüginänni jagamisele ka programme ning lubadusi, üks ahvatlevam kui teine.