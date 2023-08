UKRAINLANNA EESTIS ⟩ Sel suvel mõistsin, mis lõimib ukrainlased Eesti ühiskonda kiiresti ja igaveseks

Maksin ostu eest ja ütlesin harjumusest: «Djakuju!», siis parandasin ennast: «Aitäh!», mille peale kuulsin vastuseks esmalt: «Palun!», siis «Welcome!» ja lõpuks... «Приходьте ще!». Ma olin jahmunud. «Kust te teate seda ukrainakeelset väljendit?» küsisin. Ja veelgi enam üllatas mind vastus: «Kuulan Ukraina bändi Daha Braha, mulle meeldib see pärimusmuusika suund väga. Seega otsustasin õppida mõned ukrainakeelsed sõnad. Näiteks tean ma veel sõna «ujavõ», kas ma hääldan seda õigesti?» – «Täiesti õigesti,» vastan ma. «Aga miks te just selle sõna meelde jätsite?» – «Sest Daha Brahal on sellenimeline laul ja mulle väga meeldis, kuidas see kõlab!» vastas mulle müüja, kelle nimi oli Erki (ujavõ on tõlkes nägemused – tlk märkus).