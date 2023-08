Katrin Kiisk ⟩ Arutelu politiseerimine Pere Sihtkapitali üle teeb kahju ennekõike naistele

Eesti lapsed ja noored 2023. aasta suvel vihmasel laulupeol. Külma vett said hiljuti kaela ka need, kes püüdsid seista selle eest, et laulukaare alla jätkuks eestlasi ka edaspidi.

Pere Sihtkapitalil on ääretult kahju, et uuringut lasteta naiste seas alustati protseduurireegleid rikkudes. Paraku on sellega kaasnev skandaal muutunud poliitiliseks, mistõttu avaldatakse toimunust väga kirjusid tõlgendusi, luuakse meelevaldseid seoseid ja esitatakse väiteid, millel pole vähimatki tõepõhja all. Sellega kaasnev ülekohus puudutab nii naisi kui ka teadlasi, kirjutab Pere Sihtkapitali SA nõukogu esinaine Katrin Kiisk.