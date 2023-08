MART RAUDSAAR ⟩ Tere, kooliaja liiklusõudus!

Kooliaeg läheneb ning ma ei taha mõelda, mis Tallinna liikluses juhtuma hakkab. Pidin paar päeva tagasi sõitma autoga läbi kesklinna ja ühel hetkel puhkesin homeeriliselt naerma, sest sõit ka rahulikul kellaajal meenutab murdmaalist orienteerumiselementidega vigursõitu. Kõik on üles kaevatud ja vaadates tööjärge, pole põhjust eeldada, et 1. september tooks kaasa hulgaliselt lindilõikamisi.

Saan aru, et mul on väga vedanud, kuna saan viieteistkümne minutiga kõndida Ülemiste rongijaamast Postimehe majja ning vastupidi. Kesklinn on samuti jalgsi kõndimise kaugusel. Seega saan kulgeda stressivabalt ja ummikud mind absoluutselt ei häiri. Olen teostanud isikliku rohepöörde.