Eile tabas droonirünnak järjekordset Venemaa sõjalennuvälja, sedakorda Šaikovkas Kaluga oblastis. See on suhteliselt Ukraina lähedal paiknev lennuväli, mida on pidevalt kasutatud Ukraina-vastastes rünnakutes. Venemaa ametliku teate järgi tulistati droon alla ning selle rusud kahjustasid ühte kasutuses mitteolevat lennukit. Ukraina sõjaväeluure teatas hiljem, et kahjustada sai mitu ühikut lendavat tehnikat.