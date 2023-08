Juhtkiri ⟩ RMK näib ellu ärkavat

Seega on väga positiivne, et kliimaminister Michal on seda külmkapipealset klaaskuulikest loksutanud. Süsteemi tuleb uusi inimesi, võetakse uusi positsioone, keegi võib ühel hetkel isegi rääkima hakata. Ja võib-olla muutubki RMK kaasavamaks, nagu kliimaministeerium seda soovib. On näha, et Kristen Michal on viimastel nädalatel alustanud avalikkuses pikemat aega planeeritud strateegilise kommunikatsiooniga, näiteks vastandudes oma erakonna rahandusministrile automaksu küsimuses ning esitades RMK-le kliimaministeeriumi omanikuootuseid, mis vähemalt paberil peaks rõõmustama keskkonnaaktiviste, looduslike pühapaikade kaitsjaid ning lihtsalt metsas jalutajaid. Tundub, et meile võib jäädagi metsa, kus akusid laadida.