Pole saladus, et enamik narvalastest peab 1944. aastal ida poolt tulnuid vabastajateks. Nii arvavad ka Grafovi, Juhhanovi, Bastrakovi ja teiste tänavate nime säilitamise poolt hääletanud saadikud, mille tulemusena ei võtnud Narva linnavolikogu vastu «punaste» tänavate ümbernimetamise seaduseelnõu. Need saadikud esindavad Narvast seda osa, mis on kõigile selge. Kui palju aga linn sellise esindusega paremaks muutub ja kas üldse, on vaieldav.