ENE-MARGIT TIIT ⟩ Kas on veel rohtu, mis avitaks? Miks sünnib Eestis vähe lapsi?

Maailm on globaalne ja sündimust Eestis mõjutavad nii kohalikud kui ka kaugemad sündmused. Ennekõike mõjutavad sündimust kõikjal kriisid ja sõjad. Ilmselt on sõda Eesti jaoks väga oluline mõjutaja, sest sõda ja idanaabri agressorlik tegevus on eestlastel tugevasti ühiskondlikus mälus. Ajaloos on varemgi sõja ja kriiside mõjul sündimus langenud: keerulises ja ohtlikus olukorras ei soovi naised sünnitada. Seni on peale normaalse olukorra taastumist taastunud ka sündimus.