ROBERT BUNDER ⟩ Mis on Eesti riigile väärtus?

Ühtlasi tuleb meelde tuletada, et Eesti põhiseaduse preambul paneb Eesti riigile kohustuse tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Selleks et eesti rahvus säiliks, on vaja, et sünniks rohkem eestlasi. Igasugune riigi tugi täidab põhiseaduse preambulis meile pandud kohtustust.

Ja endiselt ei näe ma, et see ohustaks kuidagi nende vabadust, kes lapsi saada ei soovi või soovivad saada neid vähem. Inimeste vabadus ja põhiseadusega riigile pandud kohustus saavad eksisteerida harmoonias. Muidugi on arusaadav, kui kellegi arvates ei peaks riik üldse laste saamist toetama või pigem seda hoopis piirama. Sellisel juhul ei ole mõtet kõnelda mingist harmooniast. Olen kuulnud argumente, miks ei tohiks sündimus Eestis suureneda. Ühed kõnelevad planeedi ellujäämisest ja sellest, et ka iga eestlasest laps on meie planeedile koorem. Teised seavad kahtluse alla Eesti rahvusriigi kui sellise. Kolmandatel on oma idee ja teooria. Ma ei usu, et need on väga levinud seisukohad, aga need on olemas.