ELO MADISSOON ja KATRIN SAAGE ⟩ Kus on arutelu selle ümber, miks mehed lapse saamist edasi lükkavad?

Tänapäeval on mõlemal paarilisel järjest suurem kontroll pereplaneerimise üle – laste saamisel ei näe takistusi ainult naised, vaid ka mehed. Kus on arutelu selle ümber, miks mehed lapse saamist edasi lükkavad? Mis rolli mängivad mehed kolmanda ja neljanda lapse planeerimises? Mis rolli mängib ühiskonna suhtumine lastesse?

Esimese lapse saamiseks ollakse valmis järjest hiljem. Erinevalt naistest on meeste viljakas iga palju pikem, võimaldades pere loomist palju lihtsamalt kaugemasse tulevikku edasi lükata. Oleme näinud palju suhteid, kus naine on valmis lapsi saama, aga mees ei soovi seda sammu astuda. Võrdsema ühiskonna tõttu on mehed enam kui kunagi varem mõjutatud pere loomisega seotud elu muutustest. Mehed osalevad partnerina ettevalmistavatel kursustel, võtavad vanemapuhkust ja hoolitsevad beebi eest nii päeval kui ööl. Kui vanasti oli lapsekasvatamise koorem peamiselt naise õlul, siis nüüd on mees tihtipeale võrdne partner või teeb enamgi.