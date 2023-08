Garri Raagmaa ⟩ Eesti puhkekülad ja spaad saavad kundesid Lõuna-Euroopast

Eesti turismihooaeg jookseb viimast kuud. Pärast põuast juunit ja vihmast juulit tuli aasta kuuma- ja raherekord. Olen mõnda aega rääkinud tudengitele, et üks kliimamuutuse mõju on turistide liikumine suvel kuumast ja veetust Vahemere piirkonnast jahedama Läänemere äärde. Seda on pidevalt kehvas suusailmas olijail ja lõunamaa päikese alla pagejail muidugi raske uskuda.