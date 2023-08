Bogáta Timár ⟩ Ungarlasena olen ma Balti keti pärast alatiseks kade

Minu vanemad külastasid esimest korda Eesti Rahva Muuseumi 2020. aasta suvel. Nad haarasid kinni pandeemia ajal põgusalt avanenud vabama reisimise võimalusest, et sõita Ungarist kohale vaatama maad, millest mina nii vaimustuses olin. Muuseumis viisin nad Balti ketist rääkiva puuteekraani juurde. Nad jäid rabatuna seisma, lastes mõtteist läbi pilte oma noorusajast (1989. aastal oli mu ema 25, isa 28). «Mul polnud sellest aimugi,» ütles isa, silmad pärani. «Ungaris ei jõudnud meieni selle kohta kunagi ühtegi uudist.» «Just see see ongi,» ütles mu ema. «Seda oleks ka meil 1989. aastal vaja läinud. Meil oleks siis kõik teisiti välja kukkunud.»