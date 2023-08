Kõrgele ametikõnele on mõningaid lausa vastandlikke nõudmisi. See olgu traditsiooniline ja originaalne, riiklik ja individuaalne, nõnda et oraator peab loovima õige mitme kari vahel, samal ajal ei tohiks loovimine olla märgatav, muidu võidakse ette heita printsiibitust, ütleb kirjanik Olev Remsus sissejuhatuseks president Alar Karise kõne juurde minnes.