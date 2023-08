Süda rõõmustab, et saame tänast taasiseseisvumispäeva koos tähistada. Aga samavõrd valutab süda tuleviku pärast.

Süda rõõmustab, et alates sellest suvest võivad kõik inimesed, olenemata oma seksuaalsest orientatsioonist, siin maal tunda, et nende elu ja valikud on õiguslikult ühtviisi kaitstud ja väärtustatud.