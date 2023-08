MART HIOB ⟩ Kui peatänav vajab kiiresti reformi

Postimees on avaldanud mitu artiklit, mis seavad kahtluse alla rattaradade rajamise Riia tänavale. Seejuures on kõik artiklikirjutajad nõus, et rattasõit on autosõidust tervislikum, odavam ja võtab vähem ruumi – kokkuvõttes on rattasõit hea ja seda võiks rohkem olla. Samas ei tohiks ratturid sõita kõnniteel, sest seal tunnevad jalakäija end ohustatuna. Samuti ei tohiks ratturid sõita sõiduteel, sest see on ebamugav autojuhtidele ja ohtlik ratturitele endile.