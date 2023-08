Alar Karis ⟩ Vabadus on Eesti riigi olemus ja tugevus

Me ei tea täpselt, milline on Eesti tulevik, kuid me teame, et parema tuleviku võti on haridus ja haritus. Iseseisvuse taastamise ajal käis vaim tihti võimu ees. Siis läksid poliitikud erakondadega ette – kuni selleni, et vaimuinimestel soovitati oma liistude juurde jääda. Ka minule on mõista antud: härra riigipea, see on poliitika, mitte teadus. Aga mulle presidendina teadlase pilk ja teadlase mõte sobib. Ja ma kahtlen, kas meil on vaja poliitikat, mis keerleb vaid iseenda telje ümber ning on kaotanud sideme vaimuga.