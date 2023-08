Männid, kased ja kuused, mis Eesti metsades kasvavad, on ilusad ja mitmeid põlvkondi kogutud tarkust täis, just nagu inimesed, kes siin elavad.

Pikalt oleme me olnud suurte riikide lükata-tõugata, kuid ikkagi lehvib ilus sinimustvalge lipp meie kodudes, ikkagi pisarsilmil ja naerusuil laulame me uhkelt oma hümni. Me oleme kannatanud palju, kuid mitte keegi pole suutnud murda eestlaste hinge, mitte keegi pole suutnud alla suruda me vaimu, sest nagu Heinz Valk ütles: «Ükskord me võidame niikuinii!»