PRIIT URING ⟩ Avalikud andmed reeturkirjanikest, esimene osa

Viimastel kuudel on palju räägitud Juhan Smuulist ja kollaboratsionismist. Oma nooruse tõttu jäi Smuul tegelikult selle kõigega isegi natuke hiljaks. Samuti nagu Ralf Parve. Nii loeme teosest Kultuurigenotsiid Eestis (kirjastus Argo, 2005 lk. 140) järgmist:

Hoopis teisest «puust» aga olid tõelised kollaborandid vabariigiaegsete intellektuaalide hulgas. Nende nimekiri algab juba tsiteeritud kultuurigenotsiidi käsitleva teose kohaselt sellistest «korüfeedest» nagu Vares-Barbarus, Andresen, Semper, Jakobson, Kruus, Hint, Kaal. Samas teoses on veel öeldud, et kollaborandid on okupatsioonist teadlikud kaastöölised, kes pärinevad «meie» hulgast ja kollaboratsioon sisaldab implitsiitselt, st varjatult, kuid endastmõistetavalt, ka reetmise motiivi.