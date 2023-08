Malle Pärn ⟩ Toimivat ühiskonnakorraldust ei tohi väikese egoistide grupi soovil muuta

Pärtel Piirimäe kirjutas Postimehes (21.07), et nüüd, kus samasooliste abielu on seadustatud, kaovad ilmselt ka sellega seotud pinged, nagu on näidanud teiste riikide eeskuju. Samuti oli ta lootusrikas, et argumentide asetamine Euroopa mõttetraditsioonide konteksti, aitaks kaasa rahulikumale debatile.