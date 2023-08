Priit Pullerits ⟩ Lastetusuuringu küsimused kahvatuvad TAI seksuaalkäitumise omade kõrval

Pärli lasi andmekaitse inspektsiooni valdkonnajuhil Maarja Kirsil tuua problemaatilisena välja selle, et naisterahvalt on muu hulgas küsitud seksuaaleluharjumuste kohta, mis on Kirsi sõnul koos poliitiliste ja usuliste eelistuste ning maailmavaateliste veendumustega väga tundlikud ja delikaatsed isikuandmed.

Selle lisateema süvendamist jätkas esmaspäevane «AK», kus Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomitee esimees Aime Keis rääkis vajadusest vaagida, kuivõrd privaatsust riivavad ja vaimset koormust tekitavad on Pere Sihtkapitali uuringu küsimused, mille peale päris reporter Ode Maria Punamäe: «Sellised küsimused näiteks, et [kui] mitu kooselu on teil olnud või kas olete aborti teinud, kuidas te oma lapse kaotasite – kas need küsimused on teie hinnangul teaduseetikaga kooskõlas?»