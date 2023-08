Georg Kirsberg ⟩ Sõda meie Kaitseväe kalmistul

Seal on neid uusi kive massiliselt, mille tagumisel küljel võib näha tellimusnumbreid, kusklilt masstoodanguna tellitud. Paljude nende kivide peal on ainult üks kuupäev, ei ole isegi surma ja sünnikuupäeva välja toodud, vaid suvaliselt on peale sehkendatud üks kuupäev peale. Tegemist ei ole ilmselgelt mitte mingisuguste päris haudadega, vaid lihtsalt kultuurigenotsiidiga. Need hauakivid seal ei ole isegi maapinna küljes kinni, vaid võid need varbaga ümber lükata. Kõik üks kiire ja lohakas vene töö, kuid täidab oma eesmärki: näidata, et eestlane on nõrk!

Georg Kirsberg