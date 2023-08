Siim Pauklin ⟩ Kui on «minu keha, minu valik», siis olgu kõigil ühiskonnaliikmetel

Viimati arvas peaminister Kaja Kallas ERRi vahendusel: on häiriv, et naise ainsaks väärtuseks peetakse seda, mitu last ta sünnitab. Demagoogias ja avalikkuse eksitamises on Kaja Kallas jätkuvalt osav, isegi ilma liberaalse ühenduse Salk abita. Pole kuulnud, et keegi peab naise AINSAKS väärtuseks seda, mitu last ta sünnitab. Ühesõnaga, ohvripositsioonile mängimine ja «minu keha, minu valik» loosung Eesti riigi peaministri suust.