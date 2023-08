VÄHETUNTUD NAISED ⟩ Marseille’ siidikaupmehe tütrest Rootsi kuningannaks

Ühte sellist paruness Barbara von Krüdeneri ja tsaar Aleksander I kohtumist Heilbronnis 1815. aastal on prantsuskeelses kirjanduses kirjeldatud nii: «Tsaar saabus hilja öösel ja kuulas kolm tundi von Krüdeneri evangeelset kuulutust. Aleksander I peitis jutlust kuulates oma näo käte vahele ja tihkus nutta nagu väike laps. Kohtumise lõpus teatas tsaar, et on oma sisemise rahu leidnud.»