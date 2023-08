LOODUSFOTO ⟩ Liuskurid uisklevad mööda veepinda

Liuskurid on suguluses lutikatega. Erinevalt tuntud marjalutikatest on nad röövtoidulised. Nii liuskurite jalad kui ka keha on märgumatud ja veepinna pindpinevusjõud hoiab neid vee alla vajumast. Liuskurite jalgadel on ka tundlikud sensorid, mille abil tajuvad nad veevõnkeid. Need juhivad putukaid saagini, kelleks on kõik olendid, kellest jõud üle käib: sääsevastsed, vette kukkunud pisiolendid ja vahel ka liigikaaslased.