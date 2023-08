ILMAR RAAG ⟩ Me ei jäta ju oma sõpra hätta

Nüüd algavadki probleemid. Uurida tuleks mõlemat versiooni. Kummati näitavad kohtueelse uurimise materjalid aga, et keegi üritas kohtuotsuse langetamisega väga kiirustada. Paberitel on palju pisivigu, mis viitaksid justkui lohakusele ja/või kiirustamisele. Juurdluse algatajal ei olnud paberite järgi isegi õigust seda protsessi käima panna. Samuti selgub, et asitõendid hävitati enne kordusekspertiisi. Tšernovi advokaate ei informeeritud õigel ajal mitmest sammust, mille tõttu jäi ta ilma õigusabita ridamisi olulistel menetlushetkedel.

Seega ei ole kohalik prokuratuur vähemalt minu jaoks suutnud veenvalt tõestada, et keegi teine ei saanud relvi tema autosse panna ja Tšernov on tõepoolest süüdi. Tema sõbrad kõigis väeosades, kellele ta aasta jooksul abi organiseeris, ütlevad aga otse, et tegemist on lavastatud süüdistusega. Et mõnele mehele lihtsalt maksti, et kogu jama alustada, ja nüüd on Pavlohradi justiitssüsteem jama ees, mis tuleb kuidagi ära klaarida.