Orelipoisi suvepäevik ⟩ Meelelahutaja toimekas intervjuupäev

Meil tuleb koos näitlejast sõbraga kontsertetendus, kus esitame laule ja muinasjutte, seega on vaja see teave juba varakult inimesteni viia. Et keegi ka kuulama-vaatama jõuaks. Reklaamipsühholoogia eri tahud on aegade jooksul meelelahutajaid ikka hädast välja aidanud. Sellega seoses korraldame ühe pika ja tegusa päeva, kuhu lepime kokku viis kohtumist. Kuna oleme mõlemad päris kuulsad, ollakse intervjuudega kohe ka päri. Umbes kümme aastat tagasi mahtus mul ühe võimsa logistikaga päeva sisse viis kontserti Tallinna eri paigus. Seda rekordit pole ma tagasihoidliku sooloesinejana seni ületanud ja ilmselt nii ka jääb. Aga seekord siis toimekas intervjuupäev.