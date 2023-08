Sergei Metlev ⟩ Tühi trall Vene kodanike hääleõiguse ümber on kohatu

Möödunud nädalal lekkisid ajakirjandusele eelnõu üksikasjad. Natuke hiljem teatas justiitsministeerium üllatavalt, et ametkond ei ole teksti koostanud. Selle taga olevat keegi justiitsminister Kalle Laaneti (Reformierakond) nõunik. Koalitsioonipartner Lauri Läänemets (SDE) on idee suhtes taas skeptiline, juba pikemat aega rõhutab ta juristkonna ühe osa arvamust, et muudatust on võimalik teha vaid põhiseadust muutes ja seda nad vist ei toetaks. Eesti 200 toetab piiramist. Justiitsministeerium koostas ka õigusanalüüsi, ent kehtestas sellele kohe juurdepääsupiirangu, teatas ERR. Reformierakonna fraktsioon ei tahtnud Postimehele eelnõu täisteksti edastada, viidates, et see pole veel valmis.