AJALUGU ⟩ Nõukogude Liidu hukkumine: millal tegi Gorbatšov saatusliku vea?

Raamat on kokkuvõte enam kui kümneaastasest tööst. Ta alustas üldlevinud arvamusega, et Nõukogude Liit oli igal juhul hukule määratud, ent uurimistöö käigus jõudis teistsugusele järeldusele. Ta möönab, et läänes mõisteti NSV Liidu kokkuvarisemist kui ettemääratud ja vältimatut sündmust. Ent see on liiga endastmõistetav ja seda oleks vaja põhjalikumalt uurida, nii kõlab teravmeelne probleemipüstitus.