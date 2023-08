Varem on Petrenko töötanud ajakirjaniku ja õppejõuna, omandanud teatrilavastaja hariduse ning lavastanud Lätis alates 2011. aastast. Mullu oktoobris allkirjastas ta Läti venelaste sõjavastase avalduse, kus on muu hulgas öeldud: «Meil on häbi, et meie emakeeles antakse korraldusi mõrvata, vägistada ja piinata.»