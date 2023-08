Mattias Jõesaar ⟩ Valitsus seab kahtluse alla akadeemilise vabaduse esitada küsimusi

Kui see arutelu jääkski mõne rahvalt arvamust küsiva raadiosaate kommentaariumisse, teemakohasesse sotsiaalmeediagruppi või foorumisse, siis polekski midagi väga lahti. Võiks ükskõikselt teemale käega rehmata, et küllap on häiritud jälle üks häälekas vähemus, nagu sotsiaalmeedias kipub olema. Ka see arvamuslugu võinuks jääda pelgalt kommentaariks Facebooki seinal, nagu see algselt oligi.

Sotsiaaluuringute põhimõtet «küsida võib, aga vastama ei pea» tuleks küll praegu iga hinna eest kaitsta valitsuse ja moodsa aja moraalivalvurite eest.

Aga kui juba peaminister ütleb, et küsitlus oli oma sisult lubamatu naiste magamistuppa piilumine ja siseminister ütleb, et sotsiaaluuringus küsimuste küsimine on naiste sünnitusmasinana väärkohtlemine (milline hiilgav eufemism emade kohta!), siis on ühiskondlikku tundlikkusega asi ilmselt palju tõsisem, kui pelk sotsiaalmeedia tuulispask.

Kui ma töötaks Tervise Arengu Instituudis, siis ma tunneks väga muret, et kui ühiskondliku tundlikkuse taoline kasv ongi siiras ja järjepidev, siis mis saab 2027. aastaks planeeritud Eesti seksuaalkäitumise uuringust? Eeldades, et tahetakse küsida samasuguseid küsimusi, mis 2017. aastal, siis selle ankeedid on avalikud, küsimused on minu hinnangul palju isiklikumad kui Pere Sihtkapitali omad ja ka paljukirutud „miks“ küsimusi päris mitmeid. Asi tundub päris hapu, kui isegi riigijuhtide sõnul on selliste küsimuste esitamine häiriv, solvav ja lubamatu.

Küünik minus arvab siiski, et TAI võib rahus oma täiesti õiget ja vajalikku seksuaalkäitumise uuringut edasi planeerida. Ma kahtlustan, et moralism on valikuline, sest lihtsalt iibeteema ei meeldi ja rahvastikukriisigi pole olemas, kui sellest mitte rääkida. Umbes nagu Hiinas kaotati päevapealt noorte tööpuuduse probleem, lõpetades sellekohaste andmete avaldamine, nagu kirjutas Eesti Rahvusringhääling 15. augustil.