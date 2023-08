JUHTKIRI ⟩ Riiklikud toetused peaksid olema kõigile, mitte ainult kiirematele

Toetust jagab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (KredEx) ja seda saab kasutada vana ahju asemele uue ehitamiseks, mis saastab vähem. Samuti vana katla asemele uue paigaldamiseks. Aga ka nii ahju kui ka katla soojuspumbaga asendamiseks või maja kaugküttega liitmiseks. Toetust saab taotleda, kui tegu on üksikelamu, ridaelamu, kaksikelamu või kahe korteriga elamuga.

Sihtasutuses on koostatud tabel, kus kirjas iga toetatava tegevuse keskmine kogumaksumus, ja vastavalt elamu asukohale saab toetust 50 või 70 protsenti sellest summast. Maksimaalne toetussumma ühe elamu kohta on 10 000 eurot. Kui vana ahju ei ehitata ümber, vaid see lammutatakse, siis seda tööd toetus ei kata, selle eest tuleb maksta inimesel endal.

Ühelt poolt väärib see algatus muidugi kiidusõnu. Mitte liiga ammu oli Eestis levinud suhtumine, et ahjud tuleks majadest välja lõhkuda ja viia need üle keskküttele. Paistab, et praegu on siiski aru saadud, et ka ahiküttel on tulevikku.

Teiselt poolt on tegemist riikliku toetusega, mille põhjendus on sogasevõitu. Peamine eesmärk on asulate õhukvaliteedi parandamine. 70-protsendiline toetusmäär kehtib Ida-Virumaal Jõhvis, Kiviõlis ja Sillamäel, Jõgevamaal Jõgeval ja Põltsamaal, Valgamaal Valgas, Otepääl ja Tõrvas. 50-protsendiline toetusmäär on mitmel Tallinna linnaosal, samuti Tartus, Viljandis, Rakveres, Kuressaares, Keilas, Võrus, Türil, Sauel, Paides, Tapal, Kärdlas, Elvas, Haapsalus, Karksi-Nuias, Kilingi-Nõmmes ja Pärnus.