Mart Raudsaar ⟩ Peaminister jagas faktideta hinnanguid

Peaminister Kaja Kallase tänane kriitika Pere Sihtkapitali küsitluse suunal on eksitav ning on kahetsusväärne, et riigijuht lubab endale oma positsioonile mittesobivaid argumenteerimata väiteid. Põhimõtteliselt kordas peaminister viimastel päevadel sotsiaalmeedias ja ajakirjanduses kolme enamlevinud müüti.

Kaja Kallas ütles, et pole midagi üllatavat Pere Sihtkapitali skandaalses küsitluses, sest taolisi seisukohti, et naise ainuke väärtus seisneb laste sünnitamises, on sihtkapitaliga seotud Isamaa inimeste suust ka varem kostunud.

Sellesse lausesse on kokku pandud asju, mis ei peaks koos olema ning need on kokku pandud viisil, mis on põhjendamatu.

Mingeid veenvaid fakte pole esitatud peale vastavate väidete.

Esiteks, kes ja kuna on väitnud, et naise ainuke väärtus seisneb laste sünnitamises? Allikale viidates tuleb olla täpne. Niisugust väidet pole lastetute naiste uuringu kontekstis esitanud ei ankeedi koostajad, läbiviijad ega tellijad. Kas seda on öelnud keegi erakonna Isamaa liige? Kui jah, tuleb tuua konkreetne tsitaat viitega, mis võimaldab selle kontrollimist. Viide Helir-Valdor Seederi väljaütlemisele polnud piisav.