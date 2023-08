Erkki Koort ⟩ Maainimesed võivad end põlema panna, ainult mitte ahjus

Tegelikult on muidugi suurepärane, et riik ehk kliimaministeerium võtab ette ahjude uuendamise toetamise. Veel mõni aasta tagasi tahtsid ametnikud sama ministeeriumi eelkäijast ahikütte tulevikus üldse keelustada. Oleme astunud suure sammu, mõistmaks, et me ei ela idüllilises tuhandeaastases rahuriigis. See toonane algatus oli nii jabur ja eluvõõras, nagu ka iga kartulikoore kaane alla panek biokonteinerite kampaanias.